HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 102 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des zu erwartenden, langsamen Jahresstarts rechne er damit, das sich der vom Gabelstaplerhersteller in Aussicht gestellte Aufschwung bis zum zweiten Halbjahr verzögern werde, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2022 / 08:15 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.