HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach einer Rücknahme der Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Nachdem kurz zuvor schon der Wettbewerber Jungheinrich ähnlich agiert habe, sei der Schritt von Kion keine Überraschung mehr, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei einer Fortsetzung der aktuellen Marktlage wackele auch die bereinigte Margenprognose (Ebit) des Logistikspezialisten für das kommende Jahr./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



