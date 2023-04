FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion nach vorläufigen Quartalszahlen und Anhebung der Unternehmensprognose von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray hält selbst die überarbeitete Prognose des Staplerherstellers und Lagertechnik-Spezialisten noch für konservativ, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie an./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 06:49 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.