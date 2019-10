FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Kion vor dem Quartalsbericht auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Gabelstapler- und Lagertechnikhersteller dürfte dank seiner starken Marktposition und der strukturell bedingten guten Nachfrage nach automatisierten Lagerhäusern ordentliche, stabile Zahlen ausweisen, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Jahresziele erschienen damit in Reichweite. Investoren dürfte vor allem nun interessieren, wohin der zuletzt schwache Gabelstaplermarkt tendiere./tav/gl



