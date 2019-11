HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Kion von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 58 auf 59 Euro angehoben. Die Aktie des Gabelstaplerproduzenten bleibe sein Branchenfavorit, doch es fehle an Kurstreibern, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürften konjunkturelle und geopolitische Faktoren belasten. Das neue Kursziel begründete der Experte mit dem ein Jahr weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.