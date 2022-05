NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Lagerbestände europäischer Investitionsgüterkonzerne beliefen sich aktuell auf 68 Milliarden US-Dollar und seien damit so hoch wie nie zuvor, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unter den von ihm beobachteten Werten wiesen neun Unternehmen sogar einen um mehr als 20 Prozent höheren Lagerbestand auf, darunter Kion, Knorr-Bremse und die Siemens-Energy-Tochter Siemens Gamesa./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2022 / 14:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2022 / 04:00 / UTC



