NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion vor Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 63,50 auf 66 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kion dürfte ebenso wie Gea erwartungsgemäße Zahlen vorlegen, doch er bevorzuge den Gabelstaplerproduzenten gegenüber dem Maschinen- und Anlagenbauer, schrieb Analyst Akash Guptain einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn trotz der schwächeren Wachstumsaussichten werde Gea mit einem kleinen Aufschlag zu Kion gehandelt. Gupta hob seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) von Kion in den beiden kommenden Jahren an./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 22:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.