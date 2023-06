NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta stockte seine bereinigten Ergebnisschätzungen für 2023 auf in einem Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal, der am Freitag vorliegt. Für 2024 schraubte er sie allerdings zurück./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 10:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 10:36 / BST



