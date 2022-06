NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Kion von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 91 auf 63 Euro gesenkt. Rezessionsrisiken hält Analystin Katie Self laut einer am Montag vorliegenden Studie im Zuge der jüngsten Kursschwäche für angemessen eingepreist. Die Aktien des Staplerkonzerns würden bereits in Sichtweite des fairen Werts ihres pessimistischsten Szenarios bei 32 Euro gehandelt. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei entsprechend attraktiv./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.