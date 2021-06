NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co nach einem erhöhten Gewinnziel (Ebitda) für das zweite Quartal von 13,80 auf 14,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies dürfte zum großen Teil auf steigende Stahlpreise in Europa und den USA zurückzuführen sein, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für den Duisburger Stahlhändler dürften weiter steigen/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2021 / 09:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2021 / 09:52 / ET



