HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co nach einer erneuten Anhebung der Jahresziele durch den Stahlhändler auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Die Profitabilität des Konzerns sei sehr gut, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie sieht aktuell einen guten Kaufzeitpunkt für die Aktien, da die Papiere lediglich auf dem Vor-Corona-Niveau gehandelt würden, obwohl sich die Profitabilität des Unternehmen nachhaltig verbessern dürfte./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



