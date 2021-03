FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co von 11,00 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Stahlnachfrage verbessere sich stetig und die Preise für das Metall blieben auf hohem Niveau, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf diese günstigen Rahmenbedingungen hob der Experte seine Gewinnschätzungen für den Stahlhändler an. Positive Impulse könnten auch von einer weiteren Konsolidierung im Marktsegment ausgehen./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 17:10 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / 17:16 / MEZ



