ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Klöckner & Co mit "Outperform" und einem Kursziel von 7,20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Markt sei gegenüber dem Stahlsektor derzeit zu pessimistisch eingestellt, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Riek zufolge nähert sich der weltweite Stahlzyklus seinem Tief. Daher bevorzugt der Experte frühzyklische Werte wie Klöckner & Co. Die Bewertung sei sehr niedrig. Zudem überzeugten ihn bei dem Stahlhändler auf längerfristige Sicht die attraktiven und stabilen Barmittel./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 16:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2019 / 04:32 / UTC



