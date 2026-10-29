Knorr-Bremse Aktie
|90,40EUR
|-4,80EUR
|-5,04%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Knorr-Bremse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Buy" belassen. Die Margen hätten dem Konsens entsprochen, während die Auftragsentwicklung im Schienenfahrzeuggeschäft enttäusche, schrieb Sebastian Ubert am Donnerstag. Umsatz und Barmittelzufluss erwarte das Unternehmen nun am oberen Ende der bisherigen Zielspannen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
131,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
90,25 €
|
Abst. Kursziel*:
45,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
90,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,91%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
12:26
|XETRA-Handel: MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
11:23
|ROUNDUP: Knorr-Bremse kann mit Optimismus nicht überzeugen - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
10:13
|AKTIE IM FOKUS: Knorr-Bremse auf tiefstem Stand seit Ende 2025 (dpa-AFX)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Neutral' - Ziel 108 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Knorr-Bremse wird für 2026 etwas optimistischer für Umsatz und Mittelzufluss (dpa-AFX)
|
28.10.26
|EQS-News: Knorr-Bremse mit erneut starkem Quartal (EQS Group)
Analysen zu Knorr-Bremse
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|90,40
|-5,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:04
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:04
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:54
|BBVA Neutral
|UBS AG