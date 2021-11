HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen von 122 auf 119 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenspezialist habe die Erwartungen fast durch die Bank knapp verfehlt und den Ausblick in Richtung des unteren Endes der bisherigen Zielspanne eingeengt, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er mache sich aber keine strukturellen Sorgen um die weiteren Geschäftsaussichten./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2021 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.