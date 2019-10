HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktie des Bremssysteme-Herstellers Knorr-Bremse nach einer Informationsveranstaltung von 91 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des schwierigen Konjunkturumfelds würden die Geschäfte mit den Nutzfahrzeugherstellern schwieriger vorhersehbar, schrieb Analyst Franz Schall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da dieser Branche ein Abschwung drohe, überwögen bei Knorr-Bremse derzeit die Risiken die Chancen. Er warte auf eine günstigere Einstiegsmöglichkeit bei der Aktie./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





