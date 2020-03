FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 86,50 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Investitionsgüterindustrie müsse sich wegen der Corona-Krise im ersten Halbjahr 2020 auf eine Rezession in den wirtschaftlich wichtigsten Weltregionen einstellen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine 2020er Ergebnisprognosen (EPS) für den Sektor um durchschnittlich 20 Prozent und für die meisten Zykliker um bis zu 50 Prozent reduziert. Unternehmen mit einer stärkeren Ausrichtung auf China könnten profitieren, weil dort die Erholung bereits angelaufen sei./edh/mis



