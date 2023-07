HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Mit seinen aktuellen Strategieplanungen habe sich der Bremsenhersteller den Fragen des Marktes zugewandt, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen kenne die Herausforderungen offensichtlich genau. Es komme nun aber auf die Umsetzung der Strategie an. Zudem lassen das aktuelle Bewertungsniveau nur wenig Spielraum nach oben./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.