NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 83 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta ist nun optimistischer für den Bremsenhersteller, nachdem die Erwartungen mit den ersten Zielsetzungen für 2020 auf eine gesündere Basis gestellt worden seien. Über den daraufhin erhöhten Bewertungsmultiplikator steige das Kursziel trotz der von ihm gekürzten Gewinnerwartungen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktien entspreche der anderer Qualitätspapiere./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2019 / 19:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2019 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.