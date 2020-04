NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Neutral" belassen. Die Berichtssaison der europäischen Investitionsgüterindustrie zum ersten Quartal berge angesichts der Corona-Krise soviele Ungewissheiten wie kein Quartal zuvor, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Insofern seien auch seine Schätzungen risikobehaftet. Der Anlegerfokus dürfte vor allem auf der Liquiditätssituation und Kostenentwicklung der Sektorunternehmen liegen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 19:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.