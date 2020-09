NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach einer Informationsveranstaltung des Bremsenspezialisten von 93 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussagen von Finanzvorstand Frank Weber mit Blick auf die kurzfristige Geschäftsentwicklung hätten positiv geklungen und entsprächen dem, was bereits bei der Vorlage der Quartalszahlen vergangene Woche zu hören gewesen sei, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den aktualisierten Ausblick des Unternehmens erhöhte er seine Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie im laufenden Jahr./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 19:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2020 / 00:15 / BST



