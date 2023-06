NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie zur Investorenkonferenz von JPMorgan mit den Konzernchefs der Investitionsgüterbranche. Einen besonders positiven Eindruck haben die Experten von FLSmidth, Legrand, Prysmian, Rexel und Smiths Group. Eher skeptisch kommen sie aus den Präsentationen von Andritz und Vestas. Knorr-Bremse werde am 18. Juli mittelfristige Ziele vorlegen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2023 / 20:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2023 / 00:15 / BST



