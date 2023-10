NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Er habe seine Prognosen für die am 31. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Bremsenspezialisten überarbeitet, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit seinen vorher optimistischeren Annahmen für die Aufträge liege er nun auf Höhe der aktualisierten Konsensschätzungen und beim Umsatz und bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) knapp darunter. Der Fokus richte sich indes zunehmend auf 2024./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 09:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 09:39 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.