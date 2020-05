HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Knorr-Bremse angesichts einer Rückkehr von Großaktionär Thiele in den Aufsichtsrat auf "Sell" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Schritt untermauere seine Sorgen um die Unternehmensführung des Bremenhersteller, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Sein bereits seit längerem negativer Blick auf die Aktie habe sich erneut bestätigt./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 16:53 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 16:54 / MESZ



