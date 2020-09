HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Sell" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller sei überbewertet, was der erneute Anteilsverkauf durch den Großaktionär Thiele nur noch unterstreiche, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar erhole sich aktuell die Konjunktur im Nutzfahrzeugmarkt, doch blieben in dem Bereich bei Knorr Bremse immer noch strukturelle Probleme. Negativ hinzu komme die pandemiebedingte anhaltende Schwäche im Bahnverkehr./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 08:41 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2020 / 08:41 / MESZ



