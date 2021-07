HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kone nach Zahlen von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklungsdynamik sei immer noch stark und die neuen Ziele des Industriekonzerns und Aufzugherstellers erschienen konservativ, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der gute Auftragseingang verheiße Gutes für das künftige Wachstum./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / 16:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.