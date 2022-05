HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kone von 68 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Fahrstuhlspezialisten suchten aktuell "nach dem richtigen Stockwerk", schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Sinkende Nachfrage nach Neuinstallationen aus China und steigende Kosten belasteten die Aktien von Kone, Otis, und Schindler. Die Anleger seien pessimistischer geworden hinsichtlich der langfristigen Perspektiven. Spungin setzt jedoch darauf, dass die Stimmung schnell wieder drehen kann./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 15:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



