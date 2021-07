ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Kone von 77 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Andre Kukhnin verschob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Aufzugsanlagenhersteller weiter in die Zukunft. Die Wende hin zum Positiven in der Preisfestlegungsdynamik sei mit den Zahlen zum zweiten Quartal deutlich geworden. Das wiege Bedenken über Gegenwind bei Rohstoffen auf./ck/bgf



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2021 / 22:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2021 / 03:04 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.