NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kone vor den im Juli erwarteten Quartalszahlen von 44 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Daniela Costa kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Ergebnisschätzungen (Ebit) 2022 und 2023 sowohl für den Aufzugbauer Kone als auch für den Schweizer Konkurrenten Schindler. Sie verwies auf kurzfristige Unterbrechungen der Lieferketten wegen der Corona-Lockdowns in China. Diese hätten einen negativen Einfluss auf die Margen der Unternehmen. Zudem verwies sie auf ein geringeres erwartetes Wachstum in Europa und den USA im kommenden Jahr./ck/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 13:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST



