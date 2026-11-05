Kontron Aktie

19,11EUR -1,35EUR -6,60%
Kontron ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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05.11.2026 10:07:03

Kontron Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Hightech-Unternehmen habe ein weiteres enttäuschendes Quartal, hinter sich, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Immerhin sei die Umstrukturierung der Tochter Greentec weitgehend abgeschlossen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kontron Buy
Unternehmen:
Kontron 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,00 € 		Abst. Kursziel*:
36,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,05%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Kontron 19,12 -6,55% Kontron

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11:36 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:36 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
11:35 Siltronic Buy Deutsche Bank AG
11:34 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:27 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
11:24 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:24 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:16 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
10:51 Basler Buy Warburg Research
10:48 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
10:47 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
10:46 Fraport Hold Warburg Research
10:29 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
10:17 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10:15 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
10:12 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
10:09 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
09:49 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:19 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
09:19 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
09:18 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
09:14 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:14 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:13 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:12 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:42 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
08:40 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:37 Basler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:35 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
08:34 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
08:31 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
08:30 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
08:25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:23 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
08:23 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:22 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
07:22 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:07 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
07:00 Michelin Underweight Barclays Capital
06:55 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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