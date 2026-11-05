Kontron Aktie
|19,11EUR
|-1,35EUR
|-6,60%
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
Kontron Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Hightech-Unternehmen habe ein weiteres enttäuschendes Quartal, hinter sich, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Immerhin sei die Umstrukturierung der Tochter Greentec weitgehend abgeschlossen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Buy
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,00 €
|
Abst. Kursziel*:
36,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,05%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kontron
|
11:57
|ROUNDUP: Kontron schrumpft leicht - Prognose für 2026 bestätigt - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
11:24
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf (EQS Group)
|
11:24
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy (EQS Group)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07:00
|EQS-News: Kontron veröffentlicht Zahlen für die ersten neun Monate 2026 – Prognose bestätigt (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Kontron publishes figures for the first nine months of 2026 – forecast confirmed (EQS Group)
|
03.11.26
|TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Kontron
|10:07
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.20
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.04.20
|Kontron neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|26.08.19
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|19,12
|-6,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Basler Buy
|Warburg Research
|10:48
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:47
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:29
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:40
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:00
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|06:55
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.