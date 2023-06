HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Die Prognose des Technologiekonzerns für das Geschäftsjahr 2023 erscheine ihm zunehmend konservativ, was durch die optimistischen Managementkommentare derzeit untermauert werde, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie anlässlich des "Stockpicker Summit", einer Investorenveranstaltung auf Mallorca./ck/ajx



