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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Abfüllanlagen-Herstellers seien etwas hinter den durchschnittlichen Marktprognosen zurückgeblieben, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gekürzten Umsatzziele bis 2028 stünden mit geopolitischem Druck, Kosten und konjunktureller Unsicherheit in Zusammenhang./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
167,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
111,00 €
|
Abst. Kursziel*:
50,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
110,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,54%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
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14:34
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Krones auf 158 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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22.10.26
|ROUNDUP: Maschinenbauer Krones dämpft seine Umsatzerwartungen (dpa-AFX)
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22.10.26
|Gesenkte Umsatzziele und gekapptes Margenziel: KRONES-Aktie bricht ein (Dow Jones)
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22.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
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22.10.26
|Krones dämpft diesjährige und mittelfristige Umsatzerwartungen (dpa-AFX)
|
22.10.26
|EQS-Adhoc: Krones Aktiengesellschaft: Krones adjusts its revenue growth forecast for fiscal year 2026 and medium-term targets for 2028 (EQS Group)
|
22.10.26
|EQS-Adhoc: Krones Aktiengesellschaft: Krones passt die Prognose für das Umsatzwachstum 2026 und die Mittelfristziele für 2028 an (EQS Group)
|
21.10.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Krones auf 167 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu KRONES AG
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