FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Abfüllanlagen-Herstellers seien etwas hinter den durchschnittlichen Marktprognosen zurückgeblieben, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gekürzten Umsatzziele bis 2028 stünden mit geopolitischem Druck, Kosten und konjunktureller Unsicherheit in Zusammenhang./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET



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