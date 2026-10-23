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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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23.10.2026 14:38:33

KRONES Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Abfüllanlagen-Herstellers seien etwas hinter den durchschnittlichen Marktprognosen zurückgeblieben, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gekürzten Umsatzziele bis 2028 stünden mit geopolitischem Druck, Kosten und konjunktureller Unsicherheit in Zusammenhang./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
167,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
111,00 € 		Abst. Kursziel*:
50,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
110,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,54%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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