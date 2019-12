HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones nach der Ankündigung von Effizienzmaßnahmen von 67,50 auf 72,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Maßnahmen zur Profitabilitätsverbesserung zunächst Geld kosteten, seien sie sinnvoll, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Verpackungs- und Abfüllanlagen stärke damit die Wettbewerbsposition. Zudem sei im Schlussquartal mit einer guten Auftragsentwicklung zu rechnen./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / 08:15 / MEZ

