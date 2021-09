ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Zudem steht der Titel des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen weiter auf der Liste der Top 20 der kleinen und mittelgroßen europäischen Werte. Small caps hätten bislang ein gutes Jahr 2021 gehabt, schrieben die Analysten um Bosco Ojeda in einer am Montag vorliegenden Studie. Günstig bewertet seien sie zwar nicht wirklich, doch bei einigen gebe es noch gute Einstiegsgelegenheiten. Fusionen und Übernahmen sowie wachstumsorientierte Gelegenheiten in Europa stützten./ajx/tih



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.