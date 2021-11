MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Auftragseingang sei herausragend hoch und habe sogar das bereits sehr hohe Niveau der Vorquartale noch übertrumpft, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Umsätze erholten sich weiter. Die bestätigten Jahresziele zeigten klares Aufwärtspotenzial für die Profitabilität. Der Experte traut dem Unternehmen Rekordresultate im Jahr 2023 zu. Zum Kapitalmarkttag Mitte November rechnet er mit einem genaueren Mittelfristausblick des Abfüll- und Verpackungsanlagenherstellers./tav/la



