MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dank boomender Nachfrage dürfte der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen Kostensteigerungen gut weitergeben können, schrieb Analyst Peter Rothenaicher am Dienstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er rechnet mit solider Profitabilität und Bestätigung der Jahresziele./ag/mis



