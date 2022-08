HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 120 auf 126 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin wäre laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie nicht überrascht, wenn der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen auf dem Kapitalmarkttag zumindest das mittelfristige Umsatzziel aufstockt. Angesichts des aktuellen Auftragsbestands erscheine es doch ziemlich konservativ./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



