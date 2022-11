MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones anlässlich der jüngst vorgelegten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Angesichts des hervorragenden Auftragseingangs und der über den Erwartungen liegenden Profitabilität habe er seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für den Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller bis 2024 erhöht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hat keinen Zweifel, dass Krones in den kommenden Jahren seine Margen deutlich steigern wird. Zudem dürfte der frei verfügbare Barmittelzufluss stark bleiben./la/gl



