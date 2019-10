FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones vor den am 24. Oktober erwarteten Zahlen von 58 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Insgesamt rechne er mit einem soliden dritten Quartal des Abfüllanlagen-Herstellers, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Krones müsse aber weitere strukturelle Maßnahmen wie etwa die Diversifizierung der Zuliefererstruktur oder eine Komponentenstandardisierung einleiten, um die Profitabilität nachhaltig zu verbessern. Dies dürfte noch einige Zeit dauern./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 13:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / 13:25 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.