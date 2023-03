HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones nach Quartalszahlen von 97 auf 110 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen hätten positiv überrascht, doch die Margen enttäuschten, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der mittelfristige Ausblick erscheine realistisch./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.