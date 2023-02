FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones vor der vorläufigen Jahresbilanz von 111 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Maschinenbauer dürfte seinen angehobenen Ausblick beim Umsatz übertroffen und beim Betriebsergebnis (Ebitda) wohl am oberen Ende der Spanne abgeschnitten haben, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet für 2023 mit einer anhaltend hohen Nachfrage. Die Mittelfristziele bis 2025 dürften wohl schneller erreicht werden, hier könnte deren Auffrischung durch den Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller ein Kurstreiber sein./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / 13:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 13:52 / MEZ



