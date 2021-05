FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat nach Zahlen von 72,50 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das dritte Quartal des Saatgutherstellers sei gut gewesen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ohne "Covid-Zäsur" im Gemüsegeschäft und andere Belastungsfaktoren wäre es sogar hervorragend verlaufen. Die sehr guten Aussichten des Konzerns seien allerdings bereits in der Bewertung der Aktie eingepreist./mf/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 09:47 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2021 / 09:52 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.