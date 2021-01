NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LafargeHolcim vor Eckdaten zum vergangenen Jahr von 50,20 auf 51,40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Übernahme von Firestone habe nur einen begrenzten Einfluss auf ihre Schätzungen für den Baustoffekonzern, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie könnte von einem robusten Schlussquartal sowie der erhofften Bekräftigung der Ziele für das Wachstum aus eigener Kraft im Jahre 2021 profitieren, insbesondere der Margen. Das Papier sei nicht teuer, doch andere Branchenwerte seien derzeit attraktiver./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 05:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2021 / 19:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.