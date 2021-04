LafargeHolcim Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat LafargeHolcim nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Franken belassen. Der Baustoffkonzern habe im starken ersten Quartal die Erwartungen übertroffen und zudem die Jahresziele angehoben, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies seien positive Nachrichten, welche die Konsens-Ergebnisschätzungen im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen lassen dürften, auch wenn das Auftaktquartal von untergeordneter Bedeutung sei und die höheren Ziele nicht ganz überrascht hätten./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / 06:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.