NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für LafargeHolcim von 60 auf 61 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Management habe in puncto Anteilsverkäufe, Kostensenkungen und Margensteigerung geliefert, schrieb Analyst Tobias Weimann in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Optimierung könnte sich fortsetzen. Insofern sei die Aktie des Baustoffkonzerns nun sein "Top Pick" im Sektor./edh/ag



