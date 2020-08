MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Lanxess von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 46 auf 55 Euro angehoben. Nach den jüngsten Geschäftszahlen rechne er nun damit, dass sich die Geschäfte des Spezialchemiekonzerns im dritten Quartal schneller als ursprünglich von ihm gedacht erholen dürften, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings hätten die Markterwartungen nur noch ein begrenztes Aufwärtspotenzial./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2020 / 17:33 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



