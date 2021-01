HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 54 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl die Aktie ebenso wie die Papiere anderer Chemieunternehmen zum Jahresende hin schon beeindruckend gelaufen sei, dürfte sie 2021 von einer zyklischen Erholung profitieren, auch wenn sie nicht mehr billig sei, schrieb Analyst Anthony Manning in einer am Montag vorliegenden Studie. Dank der im Branchenvergleich starken Bilanz blieben Zukäufe wahrscheinlich./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / 06:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



