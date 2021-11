NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 75 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk zum dritten Quartal habe nichts Großartiges hervorgebracht, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Chemiekonzern habe sowohl operativ als auch strategisch zahlreiche Möglichkeiten, um einen positiven Investmentansatz zu untermauern. Dabei seien aber Erfolge erforderlich, um die bestehende Bewertungslücke zu schließen./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 14:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2021 / 14:39 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.