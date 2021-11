ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen zum dritten Quartal von 70 auf 68 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Wegen verfehlter Erwartungen im Geschäftsbereich Consumer Protection kürzte Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie 2021 und 2022. Die Situation in der Sparte sollte aber nur vorübergehend bleiben./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2021 / 22:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2021 / 22:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.