NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 55,00 auf 48,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Chemiekonzern bewege sich nunmehr in einem unsicheren Nachfrageumfeld, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürfte die Verschuldung des Unternehmens nach Abschluss der Übernahme des Microbial-Control-Geschäfts vom US-Konzern International Flavors & Fragrances überdurchschnittlich hoch sein. Vor diesem Hintergrund könnte sich eine mögliche Abspaltung des Geschäfts mit technischen Kunststoffen und Polyurethanen (Engineering Materials) als immer wichtigerer Kurstreiber erweisen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 07:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.